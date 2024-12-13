Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жена экс-мэра Сочи оспорит домашний арест 19 декабря

Московский городской суд рассмотрит жалобу жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской на решение о домашнем аресте. Ее обвиняют в растрате в рамках уголовного дела против бывшего чиновника, сообщает ТАСС из зала суда.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Слушание по делу Янины Копайгородской, обвиняемой в растрате, пройдет 19 декабря в 15:10. Решение о домашнем аресте до 12 января вынес Мещанским районным судом Москвы в середине ноября. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По материалам дела, экс-мэр Сочи в период с января по август 2022 года поручил образовать два земельных участка общей площадью 787 кв. м для переоформления на подконтрольных лиц. Эти участки продали льготным категориям граждан — учителю и врачу — по цене 47 тыс. руб. за каждый.

Имущество, счета и активы семьи Копайгородских, а также их родственников арестовали. Супруги не признают вину. Адвокат госпожи Копайгородской уточнил, что обвиняемая является матерью пятерых детей и участницей СВО, заключившей контракт с Министерством обороны РФ.

«Ъ-Сочи» писал, что арест экс-мэра Алексея Копайгородского продлили до середины февраля. Адвокат обвиняемого планирует обжаловать решение суда.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...