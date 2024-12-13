Жена экс-мэра Сочи оспорит домашний арест 19 декабря

Московский городской суд рассмотрит жалобу жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской на решение о домашнем аресте. Ее обвиняют в растрате в рамках уголовного дела против бывшего чиновника, сообщает ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Слушание по делу Янины Копайгородской, обвиняемой в растрате, пройдет 19 декабря в 15:10. Решение о домашнем аресте до 12 января вынес Мещанским районным судом Москвы в середине ноября. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По материалам дела, экс-мэр Сочи в период с января по август 2022 года поручил образовать два земельных участка общей площадью 787 кв. м для переоформления на подконтрольных лиц. Эти участки продали льготным категориям граждан — учителю и врачу — по цене 47 тыс. руб. за каждый.

Имущество, счета и активы семьи Копайгородских, а также их родственников арестовали. Супруги не признают вину. Адвокат госпожи Копайгородской уточнил, что обвиняемая является матерью пятерых детей и участницей СВО, заключившей контракт с Министерством обороны РФ.

«Ъ-Сочи» писал, что арест экс-мэра Алексея Копайгородского продлили до середины февраля. Адвокат обвиняемого планирует обжаловать решение суда.

Мария Удовик