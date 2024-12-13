Свердловские производители молока согласились отдавать приоритет местным заводам

Производители молока в Свердловской области согласились первоочередно поставлять продукцию на местные предприятия. В свою очередь, молокозаводы гарантируют, что в полном объеме будут закупать продукцию. Соответствующее соглашение сегодня, 13 декабря подписали ассоциация «Животноводы Урала» и «Союз перерабатывающих предприятий Свердловской области», сообщили в департаменте информполитики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Молоко, которое производители ранее реализовали в соседних регионах, уже начинает поступать на предприятия Свердловской области. Оба союза достигли компромисса. Предприятия, водящие в их состав, находятся в диалоге»,– сказала министр агропромышленного комплекса Анна Кузнецова.

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от производителей молока реализовывать свою продукцию на территории региона. В обратном случае он пообещал отменить льготы местным производителям. По сообщению МинАПК, сейчас производителям в виде льгот выделяют около 5 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов.

Анна Капустина