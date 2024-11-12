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Куйвашев лишит молокозаводы льгот из-за продажи продукции в другие регионы

Выступая перед депутатами Законодательного собрания, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал отменить льготы местным производителям молока, если они продолжат продавать продукцию в другие регионы.

Из-за продажи продукции в другие регионы свердловских производителей молока могут лишить льгот

Из-за продажи продукции в другие регионы свердловских производителей молока могут лишить льгот

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из-за продажи продукции в другие регионы свердловских производителей молока могут лишить льгот

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Словам губернатора предшествовал вопрос депутата регионального парламента Вячеслав Вегнер. Он напомнил главе региона о встрече с сельхозпроизводителями в Ирбите и попросил его увеличить субсидию на покупку техники сельхозпроизводителям на 500 млн руб.

«Я помню эту встречу. Помню, что просили поднять до 500 млн, а не на 500 млн руб., но мы не оставим это без внимания. Но у меня есть другой вопрос к сельхозпроизводителям: почему так получается, что мы субсидируем молоко, а они продают его в другие регионы? Мы технику им покупаем, обновляем материально-техническую базу. В таком случае, все молочные производители, подпишите обязательства, что будете реализовывать свою продукцию только здесь. В случае, если кто-то реализовал туда, отменяем все льготы»,— заявил господин Куйвашев, добавив, что «выборочно» льготу отменить не получится.

Согласно данным Свердловскстата, средняя стоимость литра молока в регионе составляет 80,93 руб. С начала года она выросла на 11,49 руб. Из-за этого стоимость масла в регионе за год выросла на 44% до 1,135 тыс. руб. за кг.

Анастасия Таначева

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