Открытие Горьковского шоссе, отсрочка реформы МСУ из-за Татарстана и повышение взноса за капремонт

В Казани открыли после реконструкции Горьковское шоссе, дорогу «Большой Зеленодольск» и участок трассы М-7 «Волга». В церемонии открытия участвовали раис Татарстана Рустам Минниханов, а по видеосвязи присоединились вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта Роман Старовойт.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Казань превысила целевой показатель нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В городе более 85% дорожной сети находится в нормативном состоянии. В Татарстане доля качественных региональных дорог достигла 52%, превысив целевой показатель в 50%.

Рассмотрение проекта реформы местного самоуправления (МСУ) перенесли на 2025 год после критики со стороны Татарстана. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект требует дополнительной проработки. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов выступил против единого шаблона управления для всей страны. Проект предполагает переход на одноуровневую систему МСУ с упразднением муниципалитетов городских и сельских поселений.

В Татарстане планируют повысить минимальный взнос за капремонт на 10% — с 7,7 до 8,47 руб. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2025 года. Проект постановления проходит антикоррупционную проверку.

Дворец земледельцев в Казани занял второе место в голосовании за символ для новой 1000-рублевой купюры, главный корпус КФУ — пятое. Лидером стал теплоход «Метеор». В голосовании участвовало около 700 тысяч человек. Окончательный дизайн разработают художники Центробанка и Гознака. Презентация новой купюры ожидается в конце 2025 года.

В Казани средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в ноябре снизилась на 3% до 39 тыс. руб. в месяц. По России аренда подешевела на 6%, составив в среднем 33 тыс. руб. Предложение квартир выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, особенно в сегменте студий и однокомнатных квартир. Спрос на аренду в Казани увеличился на 6% в годовом выражении.

В воскресенье в Татарстане ожидается похолодание до -22° в некоторых районах. В субботу ночью температура составит -8..-13°, местами до -17°, днем -6..-11°. В воскресенье днем будет -9..-14°. Ожидается небольшой снег, местами метель. 12-13 декабря, под влиянием атлантического циклона, возможен мокрый снег.

В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани планируют демонтировать 62 металлических гаража и другие объекты. Большинство гаражей уберут на улицах Академика Лаврентьева и Карагандинской. Владельцы не установлены. Собственники могут самостоятельно демонтировать объекты в течение 5 дней, иначе это сделают принудительно в течение 90 дней.

В Марий Эл подрядчик ООО «СК Орион» оштрафовали на 1,3 млн руб. за срыв сроков капитального ремонта школы №3 в Козьмодемьянске. Прокуратура возбудила административные дела после нарушения условий контракта стоимостью 138 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства ремонт был завершен.

Анар Зейналов