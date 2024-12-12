Дворец земледельцев в Казани занял второе место в голосовании за символ купюры

Дворец земледельцев в Казани стал вторым по популярности символом в голосовании за дизайн оборотной стороны новой тысячерублевой купюры, а главный корпус Казанского федерального университета — пятым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В голосовании за символ, который будет изображен на оборотной стороне обновленной купюры номиналом 1000 рублей, приняли участие около 700 тысяч человек. Жителям России предложили выбрать одну из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа.

Результаты голосования огласила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире «Первого канала». Лидером стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Дворец земледельцев в Казани занял второе место, опередив Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского университета.

Окончательный дизайн купюры будет разработан художниками Центробанка и Гознака. Им предстоит определить количество символов и их расположение на банкноте, учитывая необходимость размещения защитных элементов.

Презентация обновленной тысячерублевой купюры запланирована на конец 2025 года. Напомним, что лицевая сторона банкноты, представленная в 2023 году, уже украшена достопримечательностями Нижнего Новгорода.

Анар Зейналов