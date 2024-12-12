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Хуснуллин: Казань превысила целевой показатель нацпроекта по качеству дорог

В Казани доля дорог в нормативном состоянии превысила целевой показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает пресс-служба раиса.

В Казани доля дорог в нормативном состоянии превысила целевой показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В Казани доля дорог в нормативном состоянии превысила целевой показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В Казани доля дорог в нормативном состоянии превысила целевой показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

По словам господина Хуснуллина, в Казани уже достигнут и превышен целевой показатель в 85% дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии. Этот результат превосходит цель, поставленную президентом России Владимиром Путиным в рамках нацпроекта.

Вице-премьер также отметил успехи в развитии региональных дорог Татарстана. Доля дорог в нормативном состоянии в республике достигла 52%, что превышает целевой показатель в 50%.

Хуснуллин подчеркнул, что открытие новых автодорожных объектов является важным шагом в развитии Казанской агломерации. Это способствует улучшению транспортной доступности и повышению качества жизни населения.

Сегодня в Татарстане состоялось открытие трех дорожных объектов: реконструированных автодорог «Горьковское шоссе» и «Большой Зеленодольск», а также участка трассы М-7 «Волга». Мероприятие прошло с участием заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и министра транспорта России Романа Старовойта, подключившихся по видеосвязи.

Анар Зейналов

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