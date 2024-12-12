Хуснуллин: Казань превысила целевой показатель нацпроекта по качеству дорог
В Казани доля дорог в нормативном состоянии превысила целевой показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает пресс-служба раиса.
В Казани доля дорог в нормативном состоянии превысила целевой показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
По словам господина Хуснуллина, в Казани уже достигнут и превышен целевой показатель в 85% дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии. Этот результат превосходит цель, поставленную президентом России Владимиром Путиным в рамках нацпроекта.
Вице-премьер также отметил успехи в развитии региональных дорог Татарстана. Доля дорог в нормативном состоянии в республике достигла 52%, что превышает целевой показатель в 50%.
Хуснуллин подчеркнул, что открытие новых автодорожных объектов является важным шагом в развитии Казанской агломерации. Это способствует улучшению транспортной доступности и повышению качества жизни населения.
Сегодня в Татарстане состоялось открытие трех дорожных объектов: реконструированных автодорог «Горьковское шоссе» и «Большой Зеленодольск», а также участка трассы М-7 «Волга». Мероприятие прошло с участием заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и министра транспорта России Романа Старовойта, подключившихся по видеосвязи.