В Татарстане в воскресенье температура воздуха ночью и утром составит -13..-18°, местами до -22°. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В выходные в Татарстане температура воздуха опустится до -22°

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В выходные в Татарстане температура воздуха опустится до -22°

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В субботу, 14 декабря, Татарстан окажется в тыловой части атлантического циклона. В большинстве районов ожидается небольшой снег, местами метель. Температуры ночью и утром понизятся до -8..-13°, в отдельных районах — до -17°. Днем воздух прогреется до -6..-11°.

15 декабря в Татарстане прогнозируют небольшой снег, температуры воздуха днем составят -9..-14°.

Циклон образовался сегодня днем на одной из волн атмосферного фронта. Сообщается, что он существенно ухудшает погодные условия в республике. Из-за этого 12 и 13 декабря ожидается мокрый снег, местами сильный.

Диана Соловьёва