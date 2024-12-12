В Казани демонтируют 62 гаража и 2 помещения охраны

В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани планируют демонтировать 62 металлических гаража, два помещения охраны и ряд других объектов. Информация об этом появилась в еженедельном сборнике документов мэрии города.

Металлические гаражи демонтируют на:

ул. Академика Лаврентьева, возле дома 4 (36 штук);

ул. Карагандинская, возле дома 21б (10);

ул. Голубятникова, возле дома 31 (5);

ул. Амирхана, возле дома 107 (3);

пр. Ибрагимова, возле дома 59 (2);

ул. Челюскина, возле дома 68а (2).

По одному гаражу уберут на ул. Монтажной, 5, пр. Ямашева, 87а, ул. Побежимова, 42, ул. Октябрьской, 12. Также планируют демонтировать два помещения охраны на ул. Гудованцева, 22 и на ул. С. Хакима, 60, будки для собак на ул. Адоратского, 29, парковочные ограничители на ул. Ново-Караваевской, 5, фургон на пр. Ямашева, 31а. В Казани уберут столбики на ул. Четаева, 62б и Адоратского, 39г, шлагбаум на ул. Ф. Амирхана, 89а и бытовку на ул. Гаврилова, 30е.

Владельцы самовольно размещенных объектов не установлены. Собственники точек могут самовольно демонтировать объекты в течение 5 дней. Принудительный демонтаж проведут в течение 90 дней.

Диана Соловьёва