В Горномарийском районе Республики Марий Эл прокуратура добилась штрафа в размере 1,3 млн руб. для организации и должностного лица за нарушение сроков капитального ремонта школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл подрядчика оштрафовали на 1,3 млн рублей за срыв ремонта школы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Марий Эл подрядчика оштрафовали на 1,3 млн рублей за срыв ремонта школы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Горномарийская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения контракта на капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №3 в городе Козьмодемьянске. Контракт на сумму более 138 млн руб. был заключен в марте 2024 года между школой и ООО «СК Орион».

Проверка выявила, что подрядчик не выполнил работы в установленный срок. В связи с этим прокуратура возбудила административные дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в отношении организации и ответственного должностного лица.

По итогам рассмотрения дел были назначены штрафы на общую сумму более 1,3 млн руб. После вмешательства прокуратуры капитальный ремонт школы был завершен.

Анар Зейналов