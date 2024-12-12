Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Казани в ноябре снизилась на 3% по сравнению с октябрем, составив 39 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани цены на аренду жилья в ноябре снизились на 3%

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Казани цены на аренду жилья в ноябре снизились на 3%

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Снижение цен на аренду зафиксировано в 22 городах России. Наибольшее падение отмечено в Волгограде (-10%), Калининграде и Новосибирске (-9% в каждом), а также в Саратове и Нижнем Новгороде (-8%).

В целом по стране аренда жилья подешевела на 6% — средняя стоимость составила 33 тыс. руб. в месяц. При этом предложение квартир на рынке выросло: в ноябре оно увеличилось на 5% по сравнению с октябрем и на 31% относительно ноября прошлого года. Наибольший прирост предложения отмечен в сегменте студий (+47%) и однокомнатных квартир (+37%).

Спрос на аренду жилья также продолжает расти. По итогам ноября интерес россиян к долгосрочной аренде увеличился на 6% в годовом выражении. В Казани этот показатель вырос на столько же.

Эксперты связывают рост предложения и снижение ставок с завершением высокого сезона, увеличением числа новостроек и решением владельцев сдавать квартиры вместо продажи.

Анар Зейналов