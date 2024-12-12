В Казани после реконструкции открыли обновленное Горьковское шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

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Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани после реконструкции открыли Горьковское шоссе

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

После открытия дороги в Казани изменится схема движения на ряде участков. Теперь на выезде с ул. Осиновской движение прямо и налево будет запрещено. Чтобы доехать в город и поселок Юдино водителю нужно повернуть направо и развернуться на петле в районе дома 96 по ул. Залесной. Если вы хотите выехать из Юдино на ул. Залесную, то можно повернуть только направо. Для выезда из города нужно развернуться на петле в районе лагеря «Восток».

Двигаясь в город по ул. Залесной, на пересечении с ул. Осиновской можно уехать только прямо и направо. Такую же схему движения организуют к трассе М-7. Съезд налево в поселок Юдино будет закрыт. Можно двигаться прямо и направо и воспользоваться разворотной петлей.

На перекрестке ул. Евгения Шварца и Горьковского шоссе можно повернуть направо, но не прямо. На перекрестке Горьковского шоссе и улицы, параллельной ул. Аксакова, выезд на Горьковское шоссе будет невозможен. На ул. Залесную можно выехать через ул. Осиновскую. Жители также могут выехать вблизи комплекса «Олимпиец» и направиться направо до разворотной петли.

Теперь нельзя выехать на ул. Залесную в районе домов 50 и 52 по дублеру Залесной. Направляясь к ул. Восстания, водители могут воспользоваться эстакадой. В обратном направлении можно проехать через тоннель.

На перекрестках ул. Болотникова — ул. Кулахметова, ул. Фрунзе — ул. Кулахметова можно поехать только прямо и направо.

Диана Соловьёва