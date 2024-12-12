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В Татарстане планируют поднять минимальный взнос за капремонт в домах на 10%

В Татарстане планируют увеличить минимальный размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах на 10%. Соответствующий проект постановления Кабинета министров находится на антикоррупционной проверке.

В Татарстане планируют поднять минимальных взнос за капремонт в домах на 10%

В Татарстане планируют поднять минимальных взнос за капремонт в домах на 10%

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В Татарстане планируют поднять минимальных взнос за капремонт в домах на 10%

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Минимальный размер взноса увеличится до 8,47 руб. Сейчас он составляет 7,7 руб.

Если постановление примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что с 2008 года в Татарстане на реализацию программы капитального ремонта домов потратили 89 млрд руб.

Диана Соловьёва

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