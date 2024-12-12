В Татарстане планируют поднять минимальный взнос за капремонт в домах на 10%
В Татарстане планируют увеличить минимальный размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах на 10%. Соответствующий проект постановления Кабинета министров находится на антикоррупционной проверке.
В Татарстане планируют поднять минимальных взнос за капремонт в домах на 10%
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Минимальный размер взноса увеличится до 8,47 руб. Сейчас он составляет 7,7 руб.
Если постановление примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Ранее стало известно, что с 2008 года в Татарстане на реализацию программы капитального ремонта домов потратили 89 млрд руб.