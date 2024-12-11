Свердловский суд отменил обвинительный приговор по делу об убийстве в 2015 году

Свердловский областной суд по апелляционной жалобе адвоката отменил приговор в отношении Михаила Дихтяря, осужденного на 12 лет колонии за убийство своей знакомой в 2015 году. Как сообщили в пресс-службе суда, дело было направлено на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2015 года на обочине трассы Екатеринбург — Пермь. Михаил Дихтярь «умышленно» толкнул под проезжающий автомобиль свою знакомую. «Женщина вылетела на проезжую часть, где ее сбил неустановленный в ходе предварительного следствия автомобиль. Она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении суда.

В 2022 году суд признал Михаил Дихтяря виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил к 2 годам ограничения свободы, однако обвиняемый был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Решение было обжаловано, дело направлено на новое рассмотрение.

В январе текущего года коллегия присяжных заседателей оправдала Михаила Дихтяря, суд с учетом мнения присяжных признал его невиновным и оправдал по обвинению в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Тогда апелляционный суд вновь отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

В августе суд с учетом мнения присяжных приговорил Михаила Дихтяря к 12 годам колонии строгого режима по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В среду, 11 декабря, Облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, вновь направил уголовное дело на новое рассмотрение в Первоуральский городской суд с иным составом судей.

Мария Шараева