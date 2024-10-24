В «Титановой долине» открыли завод по производству плитки за 1,5 млрд рублей

В Екатеринбурге на площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» открыли завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства компании «Поревит. Екатеринбург». Генеральный директор холдинга «Партнер» Геннадий Разницын отметил, что общий объем инвестиции в производство составил около 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Разницын добавил, что завод сможет изготавливать до 900 тыс. кв. м. тротуарной плитки в год. «У нас работает завод в Ялуторовске, мы поставляем плитку в 12 регионов, достаточно большой объем идет в Свердловскую область, поэтому приняли решение построить новый завод здесь. Фактически по производительности это такой же завод, как в Ялуторовске»,— пояснил он.

Геннадий Разницын отметил, что всего на предприятие будут работать около 80 человек. «Техническая линия сделана от двух производителей. Первая — от турецкой компании Ermak, вторая — от казанской компании ТензоТехСервис»,— добавил он.

По данным Kartoteka.ru, компания «Поревит. Екатеринбург» была зарегистрирована в 2022 году, ее баланс составил 7,4 млн руб. Учредителями выступают компании «Партнер» (владеет долей в 98%) и «Поревит. Тюмень» (2%).

Строительство завода началось в августе 2023 года. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что по итогу реализации проекта к 2030 году общая сумма налогов и обязательных платежей завода в бюджеты региона составит 800 млн руб.

ОЭЗ «Титановая долина» имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). Суммарная площадь обеих площадок составляет 394 га.