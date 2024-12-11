Главные новости за 11 декабря. Ростов-на-Дону и область

Министерство обороны России сообщило подробности утренней атаки 11 декабря по Таганрогу со стороны Украины. Ракетный удар был нанесен по военному аэродрому с использованием шести баллистических ракет ATACMS американского производства.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь до 1 млн руб. увеличил региональную выплату военнослужащим, проходящим службу по призыву или по мобилизации и заключившим контракт с Минобороны РФ на год и более.

Замгубернатора Ростовской области — руководитель аппарата правительства по вопросам обеспечения деятельности губернатора, а также госполитики в области территориальной обороны, взаимодействия с военными, таможенными и пограничными органами Вадим Артемов может вскоре покинуть пост.

Врио губернатора Ростовской области поручил ускорить подготовку документов по рекультивации трех свалочных очагов в Таганроге.

Ростовский экс-судья Железнодорожного района стал фигурантом дела о мошенничестве на 2,4 млн рублей. Фамилия подозреваемого не называется, однако, по данным источника «Ъ-Ростов», речь идет о Евгении Кувинове.

Ростовские изобретатели разработали аппарат для подавления воздушных беспилотников. Устройство для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов было представлено на инновационном форуме «Технологическое предпринимательства».

Арбитражный суд Ростовской области вернул иски ТД «Концерн “Покровский”» к бывшей владелице Ангелине Коровайко на 122,5 млн руб. и Виктору Коровайко на 94 млн руб.

В курортный Архыз из Таганрога запустили автобусный маршрут, который будет ходить ежедневно с 20:30. Маршрут пройдет через Тихорецк, Кропоткин, Армавир, Мостовскую, Псебай и Зеленчукскую. Прибытие автобусов в Архыз планируется в 9.30 следующего дня.

Комплекс отдыха «Станция Морская» планирует в 2024 году инвестировать в свой глэмпинг до 150 млн руб. и расширить его до 54 домиков. Сейчас работает первая очередь глэмпинга с шестью всесезонными домиками А-фрайм площадью по 30 кв. м.