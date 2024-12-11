Суд в Ростове вернул иски «Покровского» к его экс-владельцам на 216 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области вернул иски ТД «Концерн “Покровский”» к бывшей владелице Ангелине Коровайко на 122,5 млн руб. и Виктору Коровайко на 94 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

В материалах дела говорится, что истец требовал взыскать задолженность по договорам займов. Концерн «Покровский» просил суд взыскать с Ангелины Коровайко (до 2023 года владела 49% УК компании) долг по договору займа, который был предоставлен в октябре 2018 году в размере 1 млн руб. (проценты — 3 млн руб.), долг по договору займа в 2020 году в сумме 80 млн руб., (проценты — 14,7 млн руб.), а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 23,7 млн руб.

ТД «Концерн Покровский» при подаче искового заявления просил суд предоставить отсрочку от уплаты государственной пошлины до рассмотрения дела по существу.

ООО «ТД “Покровский”», являющееся юридическом лицом, осуществляющим профессиональную предпринимательскую деятельность, не представило надлежащих доказательств отсутствия у него возможности уплатить государственную пошлину за подачу иска, говорится в определении суда.

При рассмотрении иска к Виктору Коровайко (отец бенефициара ТД «Концерн “Покровский”» Андрея Коровайко), суд также пришел к выводу, что ООО «ТД “Покровский”» не подтвердило документально свое имущественное положение и невозможность уплаты госпошлины.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТД “Концерн “Покровский”» зарегистрировано в 2012 году в станице Каневская, Краснодарский край. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Управляющая компания — ООО «Агрокомплекс “Лабинский”». В июле 2023 году в отношении компании введена процедура наблюдения.

Концерн «Покровский» – многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. «Покровский» занимался растениеводством, в структуру холдинга также входили семь ферм КРС, два свинокомплекса, три сахарных завода, шесть элеваторов, молочное производство и мясоперерабатывающий завод.

В 2021 году в отношении тогдашних бенефициаров «Покровского» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и мошенничестве, расследование дела продолжается, оба бизнесмена находятся в розыске.

Тат Гаспарян