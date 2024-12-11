Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Станция Морская» инвестирует в глэмпинг до 150 млн рублей

Комплекс отдыха «Станция Морская» планирует в 2024 году расширить свой глэмпинг до 54 домиков, сообщает РБК-Ростов со ссылкой на представителей комплекса.

Согласно сообщению, сейчас работает первая очередь глэмпинга с шестью всесезонными домиками А-фрайм площадью по 30 кв. м.

Инвестиции в продолжение проекта составят 130-150 млн руб.

По данным РБК-Ростов, спрос на отдых в глэмпингах ЮФО и СКФО минувшим летом увеличился на 35%. Эксперты прогнозируют высокий спрос и зимой.

Всего в Ростовской области порядка 30 комплексов подобных мест размещения.

Сергей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...