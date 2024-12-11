«Станция Морская» инвестирует в глэмпинг до 150 млн рублей

Комплекс отдыха «Станция Морская» планирует в 2024 году расширить свой глэмпинг до 54 домиков, сообщает РБК-Ростов со ссылкой на представителей комплекса.

Согласно сообщению, сейчас работает первая очередь глэмпинга с шестью всесезонными домиками А-фрайм площадью по 30 кв. м.

Инвестиции в продолжение проекта составят 130-150 млн руб.

По данным РБК-Ростов, спрос на отдых в глэмпингах ЮФО и СКФО минувшим летом увеличился на 35%. Эксперты прогнозируют высокий спрос и зимой.

Всего в Ростовской области порядка 30 комплексов подобных мест размещения.

Сергей Иванов