Ростовские изобретатели разработали аппарат для подавления воздушных беспилотников

Устройство для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов было представлено на инновационном форуме «Технологическое предпринимательство. Как наладить взаимодействие между наукой и бизнесом». Форум открылся сегодня в Ростове, сообщил глава города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

Как сообщалось, этой ночью Таганрог подвергся воздушной атаке со стороны Украины. Повреждения получило промышленное предприятие, на парковке которого сгорели 14 автомобилей.

Согласно сообщению Алексея Логвиненко, на Форуме ростовские изобретатели также показали инновационную речную ледокольную приставку к буксирам-толкачам, зарядную станцию для электромобилей, автоматическую систему мойки окон и другие изобретения.

«Что особенно важно, все эти изобретения придумали у нас в Ростове, часть уже выпускается серийно», - отметил глава города.

Сергей Иванов