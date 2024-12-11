Ростовский экс-судья стал фигурантом дела о мошенничестве на 2,4 млн рублей

Уголовное дело возбуждено против бывшего судьи Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону в связи с его возможной причастностью к мошенническим действиям.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области. Фамилия подозреваемого не называется. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о Евгении Кувинове.

По данным ФСБ, в марте-апреле 2021 года действующий тогда судья получил от гражданина 2,4 млн руб. за «решение вопроса» об освобождении от уголовной ответственности. Полученные деньги судья Железнодорожного районного суда обещал передать коллеге в другой районный суд, который рассматривал дело. Однако, как считают в ФСБ, у Евгения Кувинова не было возможности повлиять на исход дела в другом суде.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сергей Иванов