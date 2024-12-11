Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов может покинуть пост

Замгубернатора Ростовской области — руководитель аппарата правительства по вопросам обеспечения деятельности губернатора, а также госполитики в области территориальной обороны, взаимодействия с военными, таможенными и пограничными органами Вадим Артемов может вскоре покинуть пост. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, проект приказа об увольнении уже готов. Официально о кадровых перестановках объявят в ближайшие дни.

Вадим Артемов курировал вопросы кадровой политики, а также сферу обеспечения государственной политики в области территориальной обороны, подготовки граждан к военной службе, их призыва на военную службу и военные сборы.

По данным сайта правительства Ростовской области, господин Артемов с 2001 по 2003 год являлся советником первого заместителя председателя правительства Московской области, затем занимал пост замглавы администрации Ленинского района региона по социальным вопросам. Заместителем губернатора Ростовской области стал в 2010 году. Вадим Артемов – ветеран военной службы, полковник запаса.

Ева Китаева