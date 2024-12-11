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Юрий Слюсарь поручил подготовить документы по ликвидации свалок в Таганроге

Врио губернатора Ростовской области поручил ускорить подготовку документов по рекультивации трех свалочных очагов в Таганроге. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

Также врио губернатора обратил внимание на проблемы канализационной сети Таганрога. На ул. 1-я Котельная смонтирован временный обводной трубопровод. В 2025 году ремонт аварийного участка планируется завершить полностью.

«20 декабря дорога будет засыпана щебнем...Мера временная, но важно, чтобы таганрожцы могли уже сейчас комфортно передвигаться по улице», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о возобновлении подачи тепла в многоквартирные дома Таганрога посла ракетной атаки на город со стороны Украины.

Ева Китаева

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