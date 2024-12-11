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Коммерсантъ FM
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Минобороны: ВСУ ударили ATACMS по военному аэродрому в Таганроге

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, при падении фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Ранее о ракетной атаке по городу сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет»,— говорится в Telegram-канале Минобороны.

Военное ведомство уточняет, что два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на стоянке возле аэродрома получили незначительные повреждения. Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по Таганрогу были повреждены городская котельная и промышленное предприятие. Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что из-за этого 27 многоквартирных домов остались без отопления.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты»,— добавили в Минобороны.

О первом применении украинскими военными ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма Минобороны РФ сообщило 19 ноября. Тогда ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS Брянскую область.

Что представляют собой ракеты ATACMS — в материале «Ъ».

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Кадры и события СВО за декабрь

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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