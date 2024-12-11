Минобороны: ВСУ ударили ATACMS по военному аэродрому в Таганроге

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, при падении фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Ранее о ракетной атаке по городу сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет»,— говорится в Telegram-канале Минобороны.

Военное ведомство уточняет, что два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на стоянке возле аэродрома получили незначительные повреждения. Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по Таганрогу были повреждены городская котельная и промышленное предприятие. Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что из-за этого 27 многоквартирных домов остались без отопления.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты»,— добавили в Минобороны.

О первом применении украинскими военными ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма Минобороны РФ сообщило 19 ноября. Тогда ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS Брянскую область.

Что представляют собой ракеты ATACMS — в материале «Ъ».