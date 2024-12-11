Вся Абхазия обесточена из-за отключения единственной ГЭС

По всей территории Абхазии прекращена подача электроэнергии из-за аварийной остановки Ингурской гидроэлектростанции, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Черноморэнерго». Аварийная остановка на единственной в республике ГЭС произошла из-за критического уровня воды в водохранилище и недостаточного притока воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС). 2008 год

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС). 2008 год

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Черноморэнерго» позднее сообщила, что в связи с остановкой Ингурской ГЭС подачу электричества в дневное время сократили до 2 часов 48 минут. Ранее станция выдавала 160 мегаватт в час, а текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час. Была ли запущена ГЭС, не уточняется.

С 9 декабря на территории каждого района страны ввели ограничения подачи электроэнергии. С 7:00 до 21:00 подача подача осуществлялась по 4 часа 20 минут, в ночное время отключений электроснабжения не было. Ограничения вводились во избежание полной остановки Ингурской ГЭС. Западная часть Абхазии и столица Сухум в основном снабжаются электроэнергией за счет перетока из России, восточная часть — от Ингурской ГЭС

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба ранее обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике, которые российская сторона прекратила осуществлять 1 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что выплаты приостановили с целью «соблюдения баланса обязательств».

Парламент Абхазии в начале декабря отказался от ратификации инвестсоглашения с Россией на фоне массовых протестов. По требованию демонстрантов в отставку ушел президент Аслан Бжания.

О ситуации в Абхазии — в материале «Ъ» «Абхазский парламент проникся доводами оппозиции».