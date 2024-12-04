С декабря на участках 44 улиц Екатеринбурга запретят парковку

На участках 44 улиц в Екатеринбурге установят дорожные знаки, запрещающие парковку и остановку автомобилей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В том числе знаки установят на ул. Фрунзе (от ул. Чапаева до ул. 8 Марта), п. Университетский (от ул. Куйбышева до ул. Народной Воли), ул. Чернышевского (от ул. Малышева до ул. Радищева), ул. Репина (правый съезд на улицу Токарей в сторону Крауля) и ул. Мамина Сибиряка (от ул. Шевченко до проспекта Ленина).

«Цель установки знаков – повышение безопасности дорожного движения и проведение тщательной уборки улично-дорожной сети»,— сказали в городской мэрии.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что администрация Екатеринбурга опубликовала постановление, согласно которому количество платных парковочных мест в городе увеличится до 5376 мест. До этого в городе насчитывалось около 3 тыс. платных парковок.

Ксения Тарских