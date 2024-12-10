Рябков: Россия не выдаст Асада в случае ордера МУС на его арест

Бывший президент Сирии Башар Асад, которому Россия предоставила убежище, находится в безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что российское правительство не планирует выдавать господина Асада, если Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордер на его арест, так как РФ не ратифицировала Римский статут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Президент Асад в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях»,— сказал господин Рябков в интервью NBC News. Замглавы российского МИДа также заявил, что Россия надеется, что ситуация в Сирии не приведет к разделению страны. По его словам, Сирия «должна быть суверенной, единой и целостной».

В конце ноября коалиция исламистских группировок начала наступление на подконтрольную правительству территорию. К 30 ноября исламисты захватили Алеппо, а в начале декабря — Хаму и Хомс. 8 декабря антиправительственные войска зашли в Дамаск и заявили о свержении режима Башара Асада.

Как сообщал тогда МИИ России, сирийский лидер провел переговоры с исламистами, сложил с себя полномочия и покинул страну. Однако исламисты объявили награду в $10 млн за информацию, которая поможет задержать бывшего президента. Позднее стало известно, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Россию, где ему предоставили убежище.

О событиях в Сирии — в материале «Ъ».