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Коммерсантъ FM
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Рябков: Россия не выдаст Асада в случае ордера МУС на его арест

Бывший президент Сирии Башар Асад, которому Россия предоставила убежище, находится в безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что российское правительство не планирует выдавать господина Асада, если Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордер на его арест, так как РФ не ратифицировала Римский статут.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Президент Асад в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях»,— сказал господин Рябков в интервью NBC News. Замглавы российского МИДа также заявил, что Россия надеется, что ситуация в Сирии не приведет к разделению страны. По его словам, Сирия «должна быть суверенной, единой и целостной».

В конце ноября коалиция исламистских группировок начала наступление на подконтрольную правительству территорию. К 30 ноября исламисты захватили Алеппо, а в начале декабря — Хаму и Хомс. 8 декабря антиправительственные войска зашли в Дамаск и заявили о свержении режима Башара Асада.

Как сообщал тогда МИИ России, сирийский лидер провел переговоры с исламистами, сложил с себя полномочия и покинул страну. Однако исламисты объявили награду в $10 млн за информацию, которая поможет задержать бывшего президента. Позднее стало известно, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Россию, где ему предоставили убежище.

О событиях в Сирии — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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