Нобелевскую премию мира вручили движению выживших после бомбардировок Хиросимы

В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2024 год. В этом году она присуждена японской организации «Нихон Хиданке» (Nihon Hidankyo), объединяющей выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Церемония по традиции проходит в годовщину смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря — в здании ратуши в присутствии норвежской королевской семьи и членов правительства Норвегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители «Нихон Хиданке» Тэруми Танака (слева), Танака Сигэмицу и Мимаки Тосиюки

Фото: Reuters Представители «Нихон Хиданке» Тэруми Танака (слева), Танака Сигэмицу и Мимаки Тосиюки

Фото: Reuters

Председатель Норвежского нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес передал золотую медаль с портером Альфреда Нобеля трем представителям «Нихон Хиданке», трансляция велась на сайте Нобелевского фонда. Премия вручена за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

«Работа лауреатов премии по-своему способствовала снижению угрозы ядерного оружия. Всего за подобную миротворческую деятельность полностью или частично было присуждено 13 премий мира. Столько же раз Норвежский Нобелевский комитет использовал эту возможность, чтобы предостеречь от ядерного оружия. В этом году это предупреждение важно как никогда»,— сказал Йорген Ватне Фриднес.

На церемонию приехали 17 японцев, выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. 92-летний сопредседатель «Нихон Хиданке» Тэруми Танака призвал совместно определить необходимые шаги для ликвидации ядерного оружия. Организация, сформированная в 1956 году, все эти годы регулярно направляла различные резолюции и обращения в ООН и на мирные конференции, выступая за полный отказ от ядерного оружия.

Подробнее о лауреате — в материале «Ъ» «Премию применили в мирных целях».

Лусине Баласян