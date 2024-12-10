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Коммерсантъ FM
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Песков: Россия и Абхазия продолжат обсуждать соцвыплаты и инвестсоглашение

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Абхазия обсуждают реакцию парламента республики на инвестиционное соглашение с РФ, помощь от Москвы и другие темы. Так представитель Кремля прокомментировал просьбу Абхазии возобновить финансирование соцвыплат и отказ парламента ратифицировать инвестсоглашение.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Тема этого документа, который был подготовлен, реакция абхазского парламента на этот документ и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Россия с 1 сентября прекратила соцвыплаты работникам силовых структур, врачам и учителям Абхазии. Министр иностранных дел республики Сергей Шамба объяснял, что это связано с невыполнением обязательств перед Россией, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что выплаты приостановили с целью «соблюдения баланса обязательств».

Парламент Абхазии в начале декабря отказался от ратификации инвестсоглашения с Россией на фоне массовых протестов. По требованию демонстрантов в отставку ушел президент Аслан Бжания.

О ситуации в Абхазии — в материале «Ъ» «Абхазский парламент проникся доводами оппозиции».

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