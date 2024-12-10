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Коммерсантъ FM
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Месячная выручка производителя полупроводников TSMC выросла на 34%

Выручка Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) по итогам ноября составила 276 млрд тайваньских долларов ($8,52 млрд), говорится в отчете компании. Это на 34% больше, чем в ноябре 2023 года.

TSMC фиксирует значительный рост выручки с начала текущего года, что связано с ростом спроса на полупроводники, которые используются в системах машинного обучения. Однако по сравнению с октябрем объем выручки компании сократился на 12,2%. На этом фоне котировки акций тайваньского производителя снижаются сегодня на 1%.

С начала года объем выручки компании достиг 2,62 трлн тайваньских долларов (около $80 млрд), что на 31,8% выше прошлогоднего показателя за тот же период.

Ранее TSMC отчитался, что по итогам третьего квартала получил чистую прибыль 352,3 млрд тайваньских долларов ($10,1 млрд). Это рост на 54,2% в годовом выражении и самый высокий квартальный показатель прибыли за всю историю компании.

Кирилл Сарханянц

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