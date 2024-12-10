Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 декабря

11:11. Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

10:38. Отбой ракетной опасности в Курской области — правительство региона.

10:34. Ракетная опасность объявлена в Курской области — правительство региона.

10:02. В День Героев Отечества в лицее №18 в Орле открыли парту Героя и памятный стенд, посвященные погибшему в зоне СВО выпускнику Денису Мальцеву. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

9:39. За прошедшие сутки ВСУ ударили по пяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 46 боеприпасов и 20 беспилотников. В результате пострадали три человека. Разрушения получили один многоквартирный и три частных дома, три автомобиля. Из-за нарушения линии электропередачи в нескольких населенных пунктах отключали свет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:08. 460 белгородских детей из приграничных муниципалитетов находятся в безопасных регионах России, где имеют возможность получить очное образование. «Мы все ждем вас, дорогие ребята, домой. Надеюсь, что оперативная обстановка после второй четверти позволит вам вернуться к своим родным, близким и, конечно же, друзьям и любимым учителям»,— написал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».