Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 декабря

20:24. В курском Льгове, где в результате атаки ВСУ пострадали два многоквартирных и два частных жилых дома, начались восстановительные работы. Ударной волной в квартирах были выбиты окна, повреждено остекление балконов. В тот же день их затянули пленкой, тепловой контур зданий восстановили. Об этом сообщили в правительстве региона.

20:23. В Белгородской области при обстрелах ВСУ был поврежден 401 объект инфраструктуры — школы, больницы, ДК, административные и здания спорта. Уже сданы 124 объекта, на 191 — работы идут. Еще 86 находятся в зоне ЧС и отселенных населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

18:41. За неделю единовременные выплаты в 15 тыс. руб., а также по 75 и 150 тыс. руб. за частичную и полную потерю имущества получил 1 041 человек. А всего из средств, поступивших по решению правительства России, деньги перечислены 3 270 жителям на общую сумму 423,6 млн руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

18:21. До среды власти Белгородской области планируют проработать список населенных пунктов, «в которых непростая оперативная обстановка», чтобы жители смогли получить дополнительные выплаты. Решение будут приниматься на оперативном штабе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

18:14. ВСУ сбросили взрывное устройство на легковой автомобиль, ехавший в районе села Двулучное Валуйского округа Белгородской области. В результате пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

17:53. СКР завершил следственные дела по уголовному делу гражданина США Роберта Вертмана, обвиняемого в наемничестве и совершении террористического акта а Курской области в начале сентября 2024 года. Об этом сообщили в ведомстве.

16:29. В общий состав потерь ВСУ на Курском направлении вошли более 39 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

16:21. Многоквартирный дом в белгородском Шебекине подвергся атаке БПЛА. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В результате детонации дрона загорелась одна из квартир — пожарные ликвидировали очаг возгорания. В доме повреждено остекление. При попытке повторной атаки второй беспилотник был сбит на подлете к дому. Все жители пострадавшего подъезда эвакуированы, четверо из них разместились в ПВР, остальные приняли решение остановиться у родственников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:05. Дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью с 14:00 до 15:00 9 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

15:18. Житель Уваровского округа Тамбовской области передал для участников спецоперации семь кубометров дров. Об этом сообщили в администрации Тамбовского округа.

14:46. Экипаж вертолета Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар по противнику в приграничном районе Курской области.

13:48. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли на Курском направлении более 200 военнослужащих. Также были уничтожены восемь боевых бронированных машин, три миномета, два автомобиля и два танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

12:39. За минувшую неделю в Белгородской области восстановили 293 объекта жилья, ранее пострадавшего от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. За этот же период новые повреждения зафиксировали в 275 жилых помещениях. Об этом сообщили главы муниципалитетов в ходе оперативного совещания.

11:03. Расчеты гаубиц Д-30 морпехов Каспийской флотилии группировки «Север» уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

10:48. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

10:43. Правительство РФ скорректировало правила предоставления и распределения субсидий для сельхозпредприятий Белгородской, Курской и Брянской областей. У заемщика появится возможность пролонгировать использование инвестиционных кредитов на один год, оформить отсрочку по уплате процентов и основного долга на тот же период, продлить срок выплаты одновременно с отсрочкой платежа. Соответствующие дополнительные соглашения к договорам смогут заключить сельхозтоваропроизводители, потребительские кооперативы и фермерские хозяйства. Об этом сообщили в кабмине.

10:23. За прошедшую неделю мэрия Белгорода подготовила документы на выплату компенсации владельцам 13 автомобилей, ранее поврежденных при обстрелах. Работа оценщиков и экспертов завершена. Продолжается формирование пакета документов по 52 автомобилям — эту работу планируется завершить до конца года. Об этом сообщили в мэрии Белгорода.

10:05. Правительство РФ утвердило решение об отсрочке от уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц для жителей Курской области. Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года. Об этом сообщил кабмин.

9:53. За минувшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 20 БПЛА и 15 боеприпасов. Пострадавших нет. Повреждены два многоквартирных и два частных дома, три автомобиля, коммерческие объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:09. Белгородские власти перечислили 2,6 млрд руб. на спецсчета 433 жителей региона, утративших имущество или доступ к нему из-за ударов ВСУ. «240 семей уже увидели средства на своих спецсчетах, оставшиеся — увидят их сегодня. Этот вопрос максимально жестко контролируем со своей стороны»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

7:05. Ночью над Россией сбили 13 беспилотников, в том числе восемь над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

5:37. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Она была введена в 22:40 8 декабря.

3:34. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Информация о пострадавших и серьезных разрушениях не поступала. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.