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Коммерсантъ FM
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В Абхазии временно отключат интернет для борьбы с майнингом

Штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии решил отключить интернет в республике с 0:00 10 декабря по местному времени до 7:00 того же дня. Решение направлено на противодействие незаконному майнингу криптовалюты, сообщило «Апсныпресс» со ссылкой на решение штаба.

Ведомство также планирует рассмотреть завтра, 10 декабря, вопрос о введении режима ЧС в сфере энергетики на территории республики. Гендиректор компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия заявил на заседании, что сейчас от 40 до 45 мегаватт общей энергосистемы потребляют майнинг-фермы.

«Это тот майнинг, который в год потребляет порядка 350 млн кВт•ч. Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается. Даже в такой тяжелой ситуации продолжается незаконный майнинг, что еще больше усугубляет кризис, из-за которого сегодня страдает все население страны»,— рассказал господин Джинджолия.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил сегодня, 9 декабря, о закрытии школ и детских садов на территории республики из-за дефицита энергии. Ограничения будут действовать в течение недели. 20 ноября исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству выделить средства на оплату поставок электроэнергии из России.

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