Выходец из тульского Сбербанка Сергей Фролов назначен управляющим отделения в Воронежской области

Воронежское отделение Сбербанка возглавил Сергей Фролов, сообщили «Ъ-Черноземье» в банке. Предыдущий управляющий отделения Денис Скребец перешел в Волго-Вятский банк Сбербанка на должность заместителя председателя. И.о. главы отделения после его ухода была Кристина Маскаленко, которая продолжительное время участвовала как публичное лицо банка в ряде деловых мероприятий в Воронежской области, но согласован на пост, по данным «Ъ-Черноземье», в итоге был господин Фролов.

Сергей Фролов — уроженец Тулы, у него два высших образования. Окончил Тульский государственный университет по специальностям «информационные системы в экономике» и «юриспруденция». В системе Сбера работает более 18 лет. С 2004 года в тульском отделении прошел путь от старшего кредитного инспектора до заместителя управляющего по корпоративному бизнесу. С 2015 года руководил Рязанским отделением, после чего в 2019 перешел в северное отделение Московской области на должность управляющего. Господин Фролов женат и воспитывает сына.

«Сергей вместе со своей командой смог добиться высоких показателей в работе. Воронежская область — один из крупнейших в Черноземье регионов по объемам и масштабам бизнеса. Сбер является партнером ключевых социально-экономических бизнес-проектов, а также принимает активное участие в развитии банковской инфраструктуры в области»,— прокомментировала назначение председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Сергей Калашников