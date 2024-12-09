Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле закрыли «Музей-Фабрику» на Красном Перекопе

В Ярославле закрыли «Музей-Фабрику», который работал на территории фабрики «Красный Перекоп». Об этом сообщили в культурном центре Textil.

Фото: Культурный центр Textil//«Вконтакте»

Фото: Культурный центр Textil//«Вконтакте»

«Весь ноябрь наша команда делала все возможное, чтобы продолжить работу "Музея-Фабрики": вели переговоры, обращались к местным властям и общественным деятелям, собирали подписи наших посетителей. К сожалению, мы вынуждены сообщить о закрытии нашего проекта на фабрике "Красный Перекоп". Руководство предприятия решило расторгнуть договор аренды с нашей организацией и продолжить работу на созданной нами площадке самостоятельно»,— сообщили в центре.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», год назад стоимость аренды помещений музея на территории действующего предприятия значительно выросла. Тем не менее музей смог проработать еще год, а с конца ноября перестал принимать заказы на экскурсии в связи с окончанием работы.

Проект Textil появился 10 лет назад на территории фабрики «Красный Перекоп». В 2019 году в рамках проекта был открыт «Музей-Фабрика». Команда (АНО «Региональное Агентство Творческих Инициатив») организовывала мероприятия на фабрике.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...