В Ярославле закрыли «Музей-Фабрику» на Красном Перекопе

В Ярославле закрыли «Музей-Фабрику», который работал на территории фабрики «Красный Перекоп». Об этом сообщили в культурном центре Textil.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Культурный центр Textil//«Вконтакте» Фото: Культурный центр Textil//«Вконтакте»

«Весь ноябрь наша команда делала все возможное, чтобы продолжить работу "Музея-Фабрики": вели переговоры, обращались к местным властям и общественным деятелям, собирали подписи наших посетителей. К сожалению, мы вынуждены сообщить о закрытии нашего проекта на фабрике "Красный Перекоп". Руководство предприятия решило расторгнуть договор аренды с нашей организацией и продолжить работу на созданной нами площадке самостоятельно»,— сообщили в центре.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», год назад стоимость аренды помещений музея на территории действующего предприятия значительно выросла. Тем не менее музей смог проработать еще год, а с конца ноября перестал принимать заказы на экскурсии в связи с окончанием работы.

Проект Textil появился 10 лет назад на территории фабрики «Красный Перекоп». В 2019 году в рамках проекта был открыт «Музей-Фабрика». Команда (АНО «Региональное Агентство Творческих Инициатив») организовывала мероприятия на фабрике.

Алла Чижова