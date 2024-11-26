В Ярославле закрывается «Музей-Фабрика» на Красном Перекопе

В Ярославле «Музей-Фабрика», работающий на территории фабрики «Красный Перекоп», с 1 декабря приостановит свою работу. Об этом сообщили в культурном центре Textil.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Культурный центр Textil, страница «Вконтакте» Фото: Культурный центр Textil, страница «Вконтакте»

Причиной закрытия является окончание срока действия договора аренды. В декабре 2023 года стоимость аренды помещений культурного центра значительно выросла. Уже тогда в культурном центре говорили, что такие условия «рушат экономику» проекта. Спустя год центр заявил о приостановке работы.

«Не принимаем заказы на экскурсии и другие мероприятия. Сейчас мы ведем переговоры с руководством комбината о продолжении работы нашей команды на этой площадке. Последние экскурсии в этом месяце 30 ноября. Вся проектная работа команды по работе с индустриальным наследием Красного Перекопа будет продолжена в прежнем формате»,— говорится в сообщении.

Проект Textil появился 10 лет назад на территории фабрики «Красный Перекоп». В 2019 году в рамках проекта был открыт «Музей-Фабрика». Команда (АНО «Региональное Агентство Творческих Инициатив») организует мероприятия на фабрике и ведет социокультурные проекты в фабричном районе.

Алла Чижова