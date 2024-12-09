Reuters: Турция узнала о плане наступления сирийской оппозиции за полгода

Вооруженная сирийская оппозиция, которая накануне взяла власть в Дамаске, полгода назад проинформировала турецкую сторону о намерении начать масштабное наступление против официальных властей Сирии. Об этом сообщило Reuters.

«Оппозиционные группировки Сирии... около шести месяцев назад сообщили Турции о планах крупного наступления и посчитали, что получили ее молчаливое одобрение»,— говорится в материале информагентства.

При этом в США заявили, что Вашингтону не было известно о «молчаливом одобрении» Анкары планов вооруженной сирийской оппозиции наступать на расположенную на севере арабской республики провинцию Алеппо.

Наступление сирийских боевиков началось в середине прошлой недели, 27 ноября, в провинциях Идлиб и Алеппо. Утром 8 декабря антиправительственные войска вошли в столицу Сирии Дамаск, после чего заявили о падении режима президента Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну, отправившись в Россию, где получил убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

Подробнее о ситуации в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».