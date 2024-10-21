«Азовмаш» и «Азовэлектросталь» передадут «Ростеху» для восстановления

Мариупольские предприятия «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» планируется передать в управление госкорпорации «Ростех» для возобновления производства, сообщил ТАСС и. о. министра промышленности и торговли ДНР Евгений Пономаренко. Оба предприятия получили повреждения в результате боевых действий в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание завода «Азовмаш» (апрель 2022 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Здание завода «Азовмаш» (апрель 2022 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Машиностроительный завод «Азовмаш» основан в 1958 году, «Азовэлектросталь» — в 2000-м на базе сталеплавильного комплекса «Азовмаша». Оба предприятия выпускали железнодорожный транспорт, металлургическое и горнорудное оборудование.

Весной 2022 года на территории завода «Азовмаш» велись ожесточенные бои, он был почти полностью разрушен. Разминирование завершили только в марте 2023 года. В декабре 2022 года правительство ЛНР сообщало, что 80% оборудования «Азовмаша» удалось сохранить.

В декабре 2023 года Минпромторг ДНР сообщал о планах регистрации юрлица «Мариупольтяжмаш» со стопроцентным госучастием, на базе которого будет восстановлен комплекс литейного и машиностроительного производств путем объединения производственных активов «Азовэлектростали» и «Азовмаша».

Подробнее — в материале «Ъ» «На ''Азовмаш'' подгонят новый состав».