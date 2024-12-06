Банк России расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов

Банк России расширит список финансовых инструментов для неквалифицированных инвесторов, сообщила пресс-служба регулятора. В ближайшее время такие инвесторы смогут покупать облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых крупных иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds).

Такие инструменты считаются менее рискованными, поскольку инвесторам гарантируется возврат номинальной стоимости облигаций при их погашении, отметили в ЦБ. Регулятор установит требования для выбора фондов, которые будут использоваться при выпуске таких облигаций.

Банк России также предложил разрешить неквалифицированным инвесторам покупать паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые инвестируют в ликвидные рыночные активы. Уточняется, что в таких ЗПИФ не должно быть заблокированных иностранных ценных бумаг.

В ноябре Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, упрощающий получение статуса квалифицированного инвестора и расширяющий возможности покупки ранее недоступных активов для неквалифицированных инвесторов. Теперь статус квалинвестора можно получить либо после сдачи экзамена или при наличии профильного образования или ученой степени.

Подробнее — в материале «Инвесторам расширят возможности».