Советник Набиуллиной ожидает замедления роста экономики в 2025 году

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов сообщил, что, по мнению регулятора, в 2025 году экономика России не сможет расти быстрее, как последние несколько лет. Как добавил господин Тремасов, уверенности в том, что ключевая ставка в ближайший год будет снижаться, нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы никогда в истории не наблюдали такой ситуации на рынке труда — это полное отсутствие, фактически, новых свободных рук. Да, это ключевой фактор, который приведет к замедлению экономического роста. Мы не ждем рецессии, мы не ждем спада в экономике, но экономика уже не сможет расти так быстро, как она росла последние годы»,— сказал советник председателя ЦБ на Российском облигационном конгрессе (цитата по Reuters).

По словам Кирилла Тремасова, по итогам 2024 года рост экономики превысит 4%. При этом «поддерживать такие темпы роста будет уже невозможно». Господин Тремасов добавил, что по итогам года инфляция точно превысит октябрьский прогноз ЦБ в 8–8,5% и может преодолеть уровень в 9%.

Уверенности в обязательном снижении ключевой ставки в 2025 году также быть не должно, сказал советник председателя ЦБ. Чтобы спрогнозировать ее уровень, нужно следить за отклонением экономики от базового прогноза регулятора, добавил господин Тремасов. Он напомнил, что средняя ключевая ставка в следующем году прогнозируется на уровне 17–20%. При этом сейчас она составляет 21% и может быть повышена на заседании ЦБ 20 декабря.

С января по сентябрь 2024 года, согласно оценке Росстата, ВВП России вырос на 4,2%. Минэкономики в сентябре оценивало годовые темпы роста экономики в 3,2%.

О росте мировой экономики — в материале «Ъ» «Прогноз с фигурой умолчания».