Курьеры зарабатывают больше врачей, журналистов и IT-специалистов

По итогам 11 месяцев медианная зарплата курьеров выросла на 15%, до 115,6 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем получают врачи (88,4 тыс. руб.), учителя (47 тыс. руб.) и IТ-специалисты (114,2 тыс. руб.), следует из обзора hh.ru и ПЭК, который приводит РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По уровню зарплаты курьеры также обошли менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тыс. руб.), дизайнеров (70 тыс. руб.), бухгалтеров (62,3 тыс. руб.) и журналистов (50,4 тыс. руб.). Эксперты связали это с дефицитом доставщиков: за январь—ноябрь число вакансий для них выросло более чем на 36% в годовом выражении, а число резюме снизилось на 9%.

Больше всего курьеры востребованы в логистической отрасли, на которую пришлось 44,5 тыс. вакансий. Ритейлеры разместили 21,6 тыс. вакансий, IТ-компании — 14,2 тыс., поставщики услуг бизнесу и населению — 11,4 тыс. и 10,1 тыс. Последние предлагают самую высокую зарплату — 150 тыс. руб.

Почти во всех отраслях зарплаты росли двузначными темпами, самыми высокими — в строительном секторе (на 44%). В ритейле уровень оплаты увеличился на 31%, в IТ — на 29%, в логистическом секторе — на 27%, в сфере услуг для населения и бизнеса — на 25% и 19%, на производстве оборудования — на 7%.

Уточняется, что за 11 месяцев больше всего вырос спрос на пеших доставщиков (на 98%).

По прогнозу Infoline, рост онлайн-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса в четвертом квартале может составить 26,8% год к году, достигнув 378 млрд руб. В прошлом году рынок прибавил 57%, но на текущую ситуацию влияет в том числе нехватка курьеров.

Подробности — в материале «Ъ» «Доставка показала медлительность».