На Урале микрокредитную организацию оштрафовали за письма в детский сад

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на 50 тыс. руб. оштрафовали коллекторов, которые отправляли требования оплатить долги на электронную почту детского сада, сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К приставам обратилась заведующая садика, которая сообщила, что коллекторы микрокредитной организации «Канч» отправляли на рабочую почту детского сада требования о погашении просроченной задолженности по займу, который ранее она взяла у компании. Поскольку по закону раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности, ее взыскании и любых других персональных данных неограниченному кругу лиц не допускается, в отношении ООО МКК «Канч» составлен протокол об административном правонарушении и был назначен штраф, который уже погашен в полном объеме.

Напомним, Свердловская область входит в число субъектов с наибольшим числом выданных микрозаймов. В сентябре количество выданных жителям региона микрозаймов составило 103,9 тыс. ед., что на 7,6% ниже показателей августа (112,4 тыс. ед.).

Ирина Пичурина