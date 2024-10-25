Количество выданных жителям Свердловской области микрозаймов в сентябре составило 103,9 тыс. ед., что на 7,6% ниже показателей августа (112,4 тыс. ед.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области число выданных микрозаймов снизилось на 7,6% за месяц — до 103,9 тыс. ед.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Свердловской области число выданных микрозаймов снизилось на 7,6% за месяц — до 103,9 тыс. ед.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным НБКИ, Свердловская область входит в число субъектов с наибольшим числом выданных микрозаймов. По всей России количество микрозаймов также снизилось на 6,4% — с 2,98 млн ед. до 2,79 млн ед. На столько же сократился объем выданных микрозаймов — с 29,5 млрд руб. до 27,6 млрд руб.

«После относительно стабильной выдачи летом в сентябре количество выданных микрозаймов "упало" до минимальных значений за последние полтора года. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время»,— объяснил тенденцию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он напомнил, что в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам.

Анастасия Таначева