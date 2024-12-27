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Коммерсантъ FM
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Зашли с генералов

Заведующий отделом преступности Максим Варывдин — о перспективах дел военачальников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Если кто-то не помнит, то 2013 год также был богат на посадки военачальников. Тогда пришли за Анатолием Сердюковым, незадолго до этого снятым с поста министра обороны, и взяли, например, действующего главкома сухопутных войск генерал-полковника Владимира Чиркина, командовавшего парадом на Красной площади. Обоих обвиняли в тяжких преступлениях, но в обоих случаях дела кончились ничем. Уголовное преследование Анатолия Сердюкова прекратили в связи с амнистией, а генерал Чиркин, изначально обвиняемый в получении взятки прямо на плацу воинской части, отделался небольшим штрафом за мошенничество.

Когда в нынешнем году одного за другим взяли заместителей министра обороны — гражданского Тимура Иванова, а также генералов армии Дмитрия Булгакова и Павла Попова,— отправив в отставку министра обороны Сергея Шойгу, так же, как и 11 лет назад, показалось, что они на долгие годы могут отправиться в колонии. Вину в полном объеме пока не признает Тимур Иванов, которому еще нет 50 лет, и даже в случае максимального наказания за взятки и растрату лет в пятнадцать он может выйти на свободу нестарым человеком.

Генерал армии Булгаков недавно отметил в тюрьме 70-летний юбилей, а его экс-коллеге Попову сейчас 67 лет. По обвинению в мошенничестве им грозят десятилетние или, как говорят их адвокаты, почти пожизненные сроки. В связи с этим, по данным источников «Ъ», генералы и их представители, обжалуя следственные действия и судебные акты, ищут возможность договориться о мягких посадках или вовсе о прекращении дел.

Спасти генералов могут очередная амнистия, которая на тяжкие преступления обычно не распространяется, или досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой

Для заключения сделки, которая позволит рассмотреть дело в суде за пару дней с небольшим сроком, фигуранту надо полностью признать вину и рассказать о криминальном эпизоде, неизвестном следствию. И это не значит, что экс-замминистра должны давать показания на бывшего министра или его первого зама. Так, например, один из свежих фигурантов, экс-начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, частично признав вину, в рамках сделки сдал своего подчиненного.

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