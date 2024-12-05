Румынские партии сплотились против крайне правых

Четыре политические партии Румынии, позиционирующие себя как проевропейские, договорились о формировании правящей коалиции по итогам недавних парламентских выборов. Все ради того, чтобы не дать ни малейшего шанса на формирование коалиции крайне правым и предотвратить победу во втором туре президентских выборов в ближайшее воскресенье лидера первого тура Кэлина Джорджеску, которого в Бухаресте и на Западе окрестили пророссийским кандидатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / File Photo / Reuters Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / File Photo / Reuters

Соглашение о старте коалиционных переговоров между двумя недавно правящими партиями — социал-демократами и социалистами — с реформистским «Союзом спасения Румынии» и партией венгерского меньшинства «Демократический союз венгров Румынии» было достигнуто в среду вечером. На четверых в парламенте нового созыва представители этих партий получат более 300 из 466 депутатских кресел, что позволит им принимать решения комфортным большинством, а также выдвинуть премьера из своих рядов.

По итогам переговоров четыре политические силы сделали совместное заявление, где подчеркнули свое желание предотвратить международную изоляцию Румынии, поддержать экономическое развитие и бороться с ростом стоимости жизни.

При этом лидеры партий по-прежнему расходятся по вопросу о том, как справиться с огромным бюджетным дефицитом страны, составляющим 8% ВВП,— самым высоким в ЕС. Но зато безоговорочно сходятся в том, что Румыния должна остаться на «европейском пути».

Собственно попытка не допустить к власти тех, кто хотел бы свернуть страну с этого пути, и стала цементирующей основой всей коалиции.

На парламентских выборах 1 декабря социал-демократы финишировали первыми, однако второе место досталось крайне правому «Альянсу за союз румын» (AUR). В парламент, заметно увеличив свое представительство, прошли и еще две правопопулистские силы — Партия молодых людей и партия «Спасите Румынию». Сообща партии крайне правого толка обеспечили себе 33% голосов, что породило опасения о возможности появления в стране крайне правой коалиции. При этом лидер AUR Джордж Симион активно подпитывал такие прогнозы, открыто заявляя в последние дни, что с радостью войдет в правящую коалицию и даже станет премьером Румынии.

Договорившись о коалиции между собой, четыре партии не оставили шансов крайне правым силам претендовать на первые роли в будущем правительстве.

Главный прицел нынешними разномастными партнерами делался на то, чтобы не допустить победы 8 декабря во втором туре президентских выборов 62-летнего Кэлина Джорджеску — победителя первого тура, шедшего на выборы в качестве независимого кандидата, но близкого по идеологии крайне правым (в недалеком прошлом он даже был членом AUR).

В первом туре 24 ноября этот политик, выступающий против военной помощи Украине и ставящий под сомнение преимущества членства Румынии в НАТО, неожиданно для большинства наблюдателей набрал 22,9% голосов. Оппоненты господина Джорджеску тут же заподозрили в этом «руку Москвы». Как заявил недавно Совет национальной обороны Румынии, на фоне избирательного процесса была отмечена «активность России в киберпространстве»: якобы вся кампания Джорджеску в TikTok (а именно на этой социальной платформе он преимущественно вел агитацию) поддерживалась аккаунтами, координируемыми Москвой. На этом фоне Конституционный суд даже допускал отмену итогов первого тура и его повторное проведение 8 декабря. Но в начале нынешней недели судьи оставили итоги голосования в силе.

В Москве эти обвинения отвергли. Российский президент даже позволил себе сыронизировать насчет событий в Румынии. «Один кандидат не понравился власти — решили пересчитать голоса»,— отметил он 3 декабря.

Меж тем на днях Кэлин Джорджеску дал интервью агентству Reuters, где вновь подтвердил свой настрой поменять внешнеполитический курс Румынии, сделав его более националистически ориентированным и, как следствие, входящим в противоречие с общеевропейским

Так, политик заявил, что если он придет к власти, то запретит экспорт украинского зерна по территории Румынии через черноморский порт Констанца, а также моментально свернет военную поддержку Киева со стороны Бухареста. «Румыния и румынский народ стоят на первом месте. Невозможно представить, что рядом с нами, в центре Европы, идет война, поэтому приоритетом, безусловно, будет немедленное прекращение конфликта на Украине»,— отметил кандидат в президенты Румынии.

В том же интервью он сказал, что Бухарест не обязан придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону. «Забота румынского народа — быть счастливым. Они не могут быть счастливы, тратя деньги на другие вещи. Если НАТО обороняется, то оно должно оставаться оборонительным. Я верю в одно: у Румынии нет ни перед кем обязательств»,— отрезал возможный новый лидер страны.

Соперница Кэлина Джорджеску лидер «Союза спасения Румынии» Елена Ласкони, вышедшая во второй тур президентских выборов с поддержкой в 19,17% голосов, придерживается прямо противоположных взглядов.

В случае победы она пообещала укреплять связи страны с ЕС и НАТО, представив грядущее голосование в качестве выбора между светлым европейским будущим Румынии (к которому страну поведет она) и темным прошлым (в которое, по ее мысли, Румынию откинет ее крайне правый пророссийский соперник). «Мы должны выбрать между защитой НАТО и войной Путина. Мы должны выбрать между процветанием ЕС и свободой передвижения или грохотом танков, доносящимся из Кремля»,— сгустила краски госпожа Ласкони в преддверии воскресного этапа голосования (цитата по Reuters).

Лидеры проевропейской коалиции решили поддержать во втором туре именно Елену Ласкони. «Мы уже начали создавать проевропейское парламентское и правительственное большинство, которое поддержит госпожу Елену Ласкони на голосовании 8 декабря»,— написал на текущей неделе в соцсетях нынешний премьер Румынии и лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, которому кандидатка в президенты практически пообещала сохранение поста главы правительства в случае своей победы.

Пока опросы уверенно сулят победу во втором туре Кэлину Джорджеску. Румынское социологическое агентство CURS предсказало, что он наберет 57,8% голосов.

Наталия Портякова