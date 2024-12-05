Главные новости за 5 декабря. Сочи

Красная Поляна заняла третье место в рейтинге дорогостоящих направлений для отдыха в декабре 2024 года. В среднем туристы остаются на горнолыжном курорте на четыре ночи.

На федеральной территории Сириус на улице Крамского тестируют комплекс интеллектуального видеомониторинга и превентивного реагирования за порядком на мусорных площадках. Система в режиме реального времени фиксирует нарушения и автоматически предупреждает нарушителей об ответственности.

На курорте «Красная Поляна» завтра, 6 декабря, начнут работать первые горнолыжные трассы. В преддверии открытия завершили проверку готовности инфраструктуры и транспортной системы к зимнему сезону.

Учредителей ООО «Сочи-Абсолют», возводившей в Сочи элитный ЖК «Абсолют», Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности на сумму 640,5 млн руб.

Власти Сочи обсудили меры безопасности в зимний сезон. В городе планируют увеличить количество патрулей.

В Сочи в 2024 году в два раза выросла стоимость киви, выращенного на курорте. Его стоимость сейчас достигает 300 руб. за кг.

В период новогодних каникул на Юго-Восточной железной дороге запустят дополнительные рейсы, в том числе между Тамбовом и Сочи. Увеличение числа составов направлено на удовлетворение высокого спроса на транспортные услуги.

На заседании Конституционного суда России по делу о правах владельцев дачных участков в Сочинском национальном парке председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что права собственников, чьи участки были частично или полностью изъяты судами по иску прокуратуры без компенсаций, нарушены.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал АО «Мацеста Капитал» во взыскании 89 млн руб. с мэрии Сочи.