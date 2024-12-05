В 2024 году стоимость выращенного в Сочи киви выросла в два раза

В Сочи в 2024 году два раза выросла стоимость киви, выращенного на курорте. Его стоимость сейчас достигает 300 руб. за кг, пишет «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на директора государственного научного учреждения Адлерской опытной станции Александра Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2023 году стоимость киви составляла до 120 руб. за кг, но в текущем году цена выросла до 300 руб. за кг. По словам господина Бойко, рост стоимости связан с улучшением качества урожая: плоды стали крупнее.

Объем урожая киви уменьшился из-за обрезки растений. Мэрия Сочи сообщала о двукратном сокращении урожая в этом году. «Станция существует уже 38 лет, поэтому в этом году мы сделали жесткую обрезку, для того, чтобы в последующем пошли новые побеги», — объяснил Александр Бойко.

Директор станции не уточнил точный объем урожая киви, но отметил, что объемы восстановятся до прежних значений уже в 2025 году.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала октября из Абхазии в Сочи поставили 12,5 тонн мандаринов. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Вячеслав Рыжков