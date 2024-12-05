В зимний сезон в Сочи увеличат количество патрулей на улицах

Власти Сочи обсудили меры безопасности в зимний сезон. В городе планируют увеличить количество патрулей, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сейчас проходят сезонные межведомственные проверки антитеррористической защищенности на объектах торговли, а также в гостиницах. Плановые учения служб спасения уже завершены», – рассказал мэр.

Господин Прошунин также напомнил, что в Сочи работает система «Безопасный город», видеокамеры помогают правоохранителям и диспетчерам следить за правопорядком на улицах.

На территории Сочи в праздники запланировано около 350 событий, в основном в парках, домах культуры и концертных залах. От массовых гуляний и запуска фейерверков на курорте отказались. Мэр также призвал горожан воздержаться от использования пиротехники.

Глава Сочи поручил проверить системы реагирования и бдительность охраны на всех коммунальных предприятиях. С коллективами проведут дополнительные инструктажи. То же касается и объектов транспорта.

В горах в конце декабря усилят службу эвакуации. Весь зимний сезон сюда будет ограничен проезд автомобилей на летней резине.

«Ъ-Сочи» писал, что в праздничные дни парковка на улицах Сочи будет бесплатной. Оплату не станут взимать на городских платных парковках.

Вячеслав Рыжков