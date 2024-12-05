В новогодние праздники запустят дополнительные поезда Тамбов — Сочи

В период новогодних каникул на Юго-Восточной железной дороге запустят дополнительные рейсы, в том числе между Тамбовом и Сочи. Увеличение числа составов направлено на удовлетворение высокого спроса на транспортные услуги, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ЮВЖД анонсировала запуск дополнительных поездов дальнего следования в новогодние и рождественские праздники. На семь популярных маршрутов, в том числе между Тамбовом и Сочи, назначат дополнительные рейсы. В частности, состав № 459/460 курсирует по маршруту Тамбов — Адлер с отправлением из Тамбова 29 декабря,1 и 5 января и из Адлера 31 декабря, 3 и 7 января.

По информации РЖД, в поездах предусмотрели специальные места для маломобильных пассажиров, специализированные багажные купе, а также услугу перевозки домашних животных без владельцев.

«Ъ-Сочи» писал, что пассажиры поездов Москва — Адлер и Москва — Сочи чаще всего заказывают еду во время поездки, что делает эти маршруты лидерами по количеству таких запросов. Осенью 2024 года средняя стоимость заказа питания в поездах увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2023 году средний чек составлял около 1,6 тыс. руб., то в 2024 году пассажиры платили за обед/ужин в среднем почти 1,8 тыс. руб.

Мария Удовик