Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В горах Сочи откроют первые трассы для катания

На курорте «Красная Поляна» завтра, 6 декабря, начнут работать первые горнолыжные трассы. В преддверии открытия завершили проверку готовности инфраструктуры и транспортной системы к зимнему сезону, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

На Красной Поляне провели оперативное совещание, посвященное подготовке к горнолыжному сезону. В горном кластере собрали 79 единиц техники подрядчиков, а запасы противогололедных материалов составляют более 10 тыс. тонн.

Для автомобилистов организовали более 4 тыс. парковочных мест на трех курортах. Информация о свободных местах будет отображаться на мобильных табло вдоль маршрута с побережья. Туристам также рекомендуют пользоваться общественным транспортом, который в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме: увеличится количество автобусных рейсов, сократятся интервалы движения, а РЖД запустит дополнительные электрички.

В Краснополянском округе к сезону готовы почти 170 гостиниц и более 140 заведений общественного питания. Для повышения качества сервиса курорты привлекают сезонных сотрудников и волонтеров.

С 27 декабря начнет работу краевой оперативный штаб. Перед этим на курорте сформируют мониторинговые группы для контроля качества услуг в транспорте, гостиницах, ресторанах и магазинах.

«Ъ-Сочи» писал, что в горной части курорта объявили предупреждение о лавинной опасности. Риск схода снежных масс сохранится с вечера 5 декабря до вечера 6 декабря на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...