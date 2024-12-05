В горах Сочи откроют первые трассы для катания

На курорте «Красная Поляна» завтра, 6 декабря, начнут работать первые горнолыжные трассы. В преддверии открытия завершили проверку готовности инфраструктуры и транспортной системы к зимнему сезону, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

На Красной Поляне провели оперативное совещание, посвященное подготовке к горнолыжному сезону. В горном кластере собрали 79 единиц техники подрядчиков, а запасы противогололедных материалов составляют более 10 тыс. тонн.

Для автомобилистов организовали более 4 тыс. парковочных мест на трех курортах. Информация о свободных местах будет отображаться на мобильных табло вдоль маршрута с побережья. Туристам также рекомендуют пользоваться общественным транспортом, который в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме: увеличится количество автобусных рейсов, сократятся интервалы движения, а РЖД запустит дополнительные электрички.

В Краснополянском округе к сезону готовы почти 170 гостиниц и более 140 заведений общественного питания. Для повышения качества сервиса курорты привлекают сезонных сотрудников и волонтеров.

С 27 декабря начнет работу краевой оперативный штаб. Перед этим на курорте сформируют мониторинговые группы для контроля качества услуг в транспорте, гостиницах, ресторанах и магазинах.

«Ъ-Сочи» писал, что в горной части курорта объявили предупреждение о лавинной опасности. Риск схода снежных масс сохранится с вечера 5 декабря до вечера 6 декабря на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря.

Мария Удовик