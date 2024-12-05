В Совфеде заявили о нарушении прав владельцев участков в Сочинском нацпарке

На заседании Конституционного суда России по делу о правах владельцев дачных участков в Сочинском национальном парке председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что права собственников, чьи участки были частично или полностью изъяты судами по иску прокуратуры без компенсаций, нарушены. Он отметил, что «положения текущего регулирования могут нуждаться в разъяснениях КС РФ, с тем чтобы предотвратить случаи нарушений прав собственности добросовестных владельцев земли», пишет ТАСС.

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Господин Клишас отметил, что около 30 лет назад органы публичной власти приняли решение о выделении земли частным лицам, а органы госрегистрации зарегистрировали права частных лиц. Через 30 лет государство объявило себя собственником данной земли, хотя акты, на основании которых выделялась земля, оспорены не были. «Я считаю, что права заявителей нарушены, права заявителей подлежат восстановлению», – заключил сенатор.

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский назвал подобные изъятия «очень опасным путем». «Здесь уже прозвучало, что это начало пути к социалистической собственности, нет, это хуже. <…> Речь идет об отмене приватизации», – отметил он, напомнив, что президент неоднократно заявлял о недопустимости пересмотра результатов приватизации, кроме случаев коррупции.

Конституционный суд России вынесет свое решение по данному вопросу в постановлении, которое будет принято в ходе закрытого заседания.

Вячеслав Рыжков