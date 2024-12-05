Красная Поляна вошла в топ дорогостоящих направлений для отдыха в декабре

Красная Поляна заняла третье место в рейтинге дорогостоящих направлений для отдыха в декабре 2024 года. В среднем туристы остаются на горнолыжном курорте на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 14,9 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Возглавил рейтинг дорогостоящих направлений Петропавловск-Камчатский. Средняя продолжительность поездки составляет две ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 15,4 тыс. руб.

Второе место занял Осташков. Туристы остаются в городе в среднем на две ночи. Средняя стоимость ночи размещения — 15,4 тыс. руб.

В топ также попало еще одно направление Краснодарского края. Замыкает топ-10 Гуамка. Средняя продолжительность поездки — две ночи. Средняя стоимость ночи размещения — 9,5 тыс. руб.

Мария Удовик